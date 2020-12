Quanta plastica c’è in fondo agli oceani?

(foto: Ipa)Sul fondo degli oceani potrebbero esserci circa 14,4 milioni di tonnellate di microplastiche. Ad affermarlo è una nuova ricerca della Commonwealth Industrial and Scientific Organization (Csiro). Secondo gli scienziati australiani, sui fondali c’è più del doppio della quantità di plastica rispetto a quella presente sulla superficie dell’acqua. I risultati mostrano inoltre che la quantità di microplastiche nei sedimenti è 25 volte superiore a quanto si pensava in precedenza. Stando a queste cifre l’inquinamento degli oceani potrebbe assumere proporzioni – e conseguenze – enormi.

Da cima a fondo

Per arrivare a questi numeri, i ricercatori, per la prima volta, hanno fatto una stima dopo aver esaminato con uno specifico robot sottomarino i sedimenti presenti sul fondale (fino a 3.062 metri) della Great Australian Bight, un ambiente marino incontaminato al largo della costa meridionale del paese. Nel dettaglio, hanno preso e analizzato campioni da sei siti differenti situati al largo fra 288 e 356 chilometri. Il team Csiro, sulla base di questi dati, ha poi effettuato una stima mondiale delle microplastiche presenti sui fondali marini. Inoltre, è emerso che la loro presenza sul fondo del mare era generalmente più alto nelle aree in cui c’erano più rifiuti galleggianti sulla superficie.

Lo studio ha esaminato i sedimenti nella Great Australian Bight, fino a una profondità di circa 3.000 metri (fonte: Frontiers in Marine Science)“La nostra ricerca ha scoperto che i fondali oceanici sono un pozzo di microplastiche”, ha detto Denise Hardesty, ricercatrice principale e coautrice, come riporta un articolo del World Economic Forum. “Siamo rimasti sorpresi di osservare elevati carichi di microplastica in una posizione così remota”, ha aggiunto. Un’altra ricercatrice, Jennifer Lavers, dell’Istituto per gli studi marini e antartici dell’Università della Tasmania, ha detto al Guardian che le microplastiche rappresentano una minaccia particolare proprio per le loro dimensioni: ci sono, infatti, sempre più specie che le mangiano portando a contaminazioni nell’intera catena alimentare.

I risultati allarmanti a cui è giunto il team Csiro sembrano ottimistici se paragonati a quelli di un’altra ricerca del 2020. Il britannico National Oceanography Center (Noc) ha stimato che nel solo Atlantico la quantità di plastica è almeno 10 volte maggiore di quanto si pensava finora. Senza andare troppo a fondo, la quantità di particelle di plastica invisibili, cioè quelle presenti sotto la superficie dell’oceano nei soli primi 200 metri di profondità, si aggira fra 12 e 21 milioni di tonnellate. Per giungere a queste conclusioni, i ricercatori hanno raccolto campioni di acqua in 12 siti lungo un’area che si estende per 10mila chilometri da Nord a Sud nell’Oceano Atlantico. Sulla base delle tendenze di generazione dei rifiuti di plastica dal 1950 a oggi, gli autori hanno anche calcolato che la quantità di plastica finita nelle acque e nei sedimenti dell’Atlantico è compresa tra 17 e 47 milioni di tonnellate.

Poi, a lanciare l’allarme è anche la piattaforma Global Plastic Action Partnership (Gpap) che stima che, ogni anno, 8 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica finiscano nell’oceano. “Entro il 2050” – scrivono – “ci sarà più plastica che pesce nell’oceano, se non intraprendiamo un’azione collettiva urgente”. Gran parte della plastica in questione è quella monouso. Nell’Annual Impact Report 2020 di Gpap viene fatta notare la necessità di agire il prima possibile e di sensibilizzare la cittadinanza sul tema, nonostante i recenti passi avanti. “Ad esempio, il 72% degli americani” – si legge – “afferma di utilizzare meno plastica usa e getta proprio per proteggere l’ambiente”.

Lo studio si basa su un campionamento decennale del Mar Mediterraneo rispetto alla dispersione annuale di plastica. (fonte: International Union for Conservation of Nature and Natural Resources)Mare plasticum

Se l’inquinamento da plastica è appunto una problematica mondiale, l’incidenza di alcune aree si rivela molto preoccupate. Il nostro Mar Mediterraneo ne è un esempio. Il recente studio The Mediterranean: Mare plasticum, pubblicato a cura del International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (Iucn) sottolinea che la plastica totale accumulata nel Mediterraneo supera un milione di tonnellate. Il margine in realtà è molto ampio (e può arrivare a tre milioni di tonnellate) poiché la maggior parte delle ricerche svolte finora si è concentrata principalmente sulla plastica accumulata sulla superficie del mare, che costituisce una infinitesima parte della quantità totale. Per questo lo studio australiano sui fondali è così importante nonché il primo nel suo genere. Lo studio Iucn, inoltre, stima una dispersione di plastica annuale media di 229mila tonnellate (in una forbice compresa fra 150mila a 610mila tonnellate all’anno), costituite dal 94% di macroplastiche e dal 6% di microplastiche. Secondo il rapporto, infine, i primi tre paesi che contribuiscono alla dispersione di plastica sono Egitto, Italia e Turchia.

