Nuovi LG Gram 2021: il 16 pollici pesa appena 1,19Kg

17 December 2020 – 13:46

Arrivano i nuovi LG Gram 2021 e vengono aggiornati con i nuovi processori Intel serie 11: la nuova versione da 16 pollici è superleggera.

Fonte: Punto Informatico