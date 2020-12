Lenovo IdeaCentre 3, PC in sconto su MW: -120 euro

17 Dicembre 2020 – 19:48

Il PC desktop Lenovo IdeaCentre 3 è oggi disponibile in offerta sullo store online di Mediaworld con uno sconto di ben 120 euro sul prezzo di listino.

