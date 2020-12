Le prime immagini del seguito de Il principe cerca moglie

17 December 2020 – 18:01

Era stato uno dei simboli degli anni ’80 e ora è pronto a tornare: parliamo del principe Akeem, l’erede al trono di Zamunda interpretato da Eddie Murphy nel cult Il principe cerca moglie, che presto rivedremo sullo schermo. Coming 2 America, questo il titolo originale del sequel, vedrà lo stesso Murphy di nuovo protagonista e questa volta quasi pronto a diventare re. Insieme al suo migliore amico e confidente Semmi, a cui dà il volto Arsenio Hall, tornerà sui luoghi del primo film, quindi a New York, mosso da una ragione sorprendente e improvvisa: ha un figlio ormai adolescente che non ha mai conosciuto.

In queste ore sono state diffuse le prime immagini ufficiali. Coming 2 America sarà diffuso in tutto il mondo da Amazon Prime Video il 5 marzo 2020. Nelle foto c’è Murphy nelle nuove vesti regali e poi accanto al fidato Hall. Gli altri grandi ritorni nel cast sono James Earl Jones, Shari Headley, John Amos e Louie Anderson. Earl Jones, in particolare, sarà ancora il re padre che, sul punto di morte, chiede espressamente al figlio di ritrovare il nipote perduto e crescerlo come il futuro erede di Zamunda.

Nella nuova produzione non mancano le new entry, come Jermaine Fowler (nei panni di Lavelle, il figlio di Akeem), Wesley Snipes, Leslie Jones e Tracy Morgan. “È davvero un grande film e sono emozionato all’idea che il pubblico lo veda”, ha dichiarato Murphy. “Questo è il momento perfetto per tornare a Zamunda, perché è da parecchio che non vediamo una bella commedia di cui tutti possono godere. Zamunda è un posto molto divertente ed è quello di cui il mondo ha bisogno ora”.

