La storia dei pescatori di Mazara del Vallo, liberi dopo 108 giorni di prigionia in Libia

17 December 2020 – 19:45

(foto: ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)Il 17 dicembre è arrivato l’annuncio ufficiale delle istituzioni: gli equipaggi di due pescherecci italiani di Mazara del Vallo, composti in tutto da 18 persone, sono stati liberati dopo 108 giorni di prigionia in Libia, nella roccaforte del generale Khalifa Haftar, dove erano stati trattenuti da inizio settembre. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio si sono recati in mattinata in volo nella città di Bengasi per assistere alla liberazione. “Buon rientro a casa”, ha twittato il premier Conte, pubblicando una foto dei pescatori – 8 italiani, 6 tunisini, 2 indonesiani e 2 senegalesi –tornati sui due pescherecci Antartide e Medinea che fino a oggi erano stati sottoposti a sequestro da parte della Libia, e coi quali stanno per rientrare in Italia.

https://twitter.com/GiuseppeConteIT/status/1339530421978214400

Le accuse contro i pescatori e la Zona economica esclusiva libica

L’accusa contro i pescherecci mossa a settembre scorso dalle autorità libiche era di avere violato le acque territoriali libiche, pescando a circa 25 miglia da Bengasi, all’interno di quella che i libici ritengono essere un’area di loro pertinenza, in base a una convenzione stipulata fra Libia e Turchia nel 2009 che prevede l’estensione della Zona economica esclusiva (Zee) da 12 a 74 miglia. Secondo il diritto internazionale, infatti, lo stato costiero ha diritto esclusivo di pesca non solo nelle sue acque territoriali (estese appunto per 12 miglia), ma anche nella Zee. Nei giorni seguenti al sequestro, le milizie di Haftar – il comandante militare che domina la Libia orientale – avevano contestato agli equipaggi dei pescherecci anche il traffico di droga, in modo del tutto infondato.

I dati del Distretto della Pesca siciliano, riportati dal Guardian, sostengono che negli ultimi 25 anni più di 50 barche sono state sequestrate e 2 confiscate dalla Libia, mentre circa 30 pescatori provenienti dall’Italia sono stati arrestati e decine di persone ferite.

Il lungo protrarsi delle trattative tra Italia e Libia

Nel corso degli ultimi tre mesi, erano montate numerose proteste da parte dei familiari dei pescatori, in ansia a causa del lungo tempo impiegato dal governo Conte bis per ottenere la scarcerazione dei 18 uomini, in mano alla Libia dal 1 settembre scorso. Oltre a una telefonata il 16 settembre, infatti, non c’erano state più notizie fino al 10 novembre, quando alcuni congiunti erano riusciti a mettersi in contatto con i prigionieri attraverso una breve telefonata.

Le polemiche in Italia sono aumentate in particolare dopo che si è scoperto che il cacciatorpediniere italiano Durand de la Penne, che incrociava nella zona all’epoca dell’arresto, non è intervenuto in difesa dei pescherecci. La prolungata prigionia degli equipaggi è così diventata un forte motivo di imbarazzo per il governo italiano, accusato di non riuscire a tenere testa ad Haftar. In questi interminabili 108 giorni i familiari dei pescatori hanno organizzato molteplici manifestazioni sia Mazara del Vallo che a Roma, in piazza di Montecitorio, davanti al parlamento.

Dopo lunghe e difficili trattative, l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (Aise) e la diplomazia della Farnesina sono riusciti a ottenere la liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo. E questo senza cedere alle richieste della Libia, che aveva chiesto l’estradizione di quattro calciatori libici condannati in Italia come scafisti di una traversata nel mar Mediterraneo in cui morirono 49 migranti.

The post La storia dei pescatori di Mazara del Vallo, liberi dopo 108 giorni di prigionia in Libia appeared first on Wired.

Fonte: Wired