Il primo viaggio della missione Artemis per un nuovo sbarco sulla Luna

17 Dicembre 2020 – 18:03

Non ci sarà alcun astronauta a bordo, ma sarà comunque un primo passo in direzione di un nuovo sbarco dell’essere umano sulla Luna. Ecco in questo video il piano per il primo step della missione Artemis per quanto riguarda l’Agenzia spaziale europea, che sarà responsabile del modulo di servizio del programma (quello che “spinge”, di fatto, la sonda).

La capsula Orion (progettata proprio per questo viaggio, e per quelli successivi e ancora più lontani, come Marte) effettuerà un primo sorvolo della Luna sfruttando la gravità del nostro satellite, per poi spingersi a 70mila chilometri oltre la Luna, a quasi mezzo milione di chilometri dalla Terra. Prima di rientrare, poi, sfiorerà nuovamente la Luna, per un totale di venti giorni di viaggio, per terminare con un tuffo nel Pacifico.

Dovremo attendere il secondo viaggio di questo tipo per veder salire a bordo della sonda il primo equipaggio di astronauti, e il terzo per vederli sbarcare sulla superficie della Luna.

(Credit video: Esa)

