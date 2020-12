Google, Telegram e Spotify down: cosa sta succedendo

17 December 2020 – 13:46

Una serie di malfunzionamenti tecnici hanno interrotto le attività online di milioni di persone in tutto il mondo a poche ore di distanza uno dall'altro. Molti hanno cercato una causa nell'annus horribilis che sta per concludersi, ma online non manca chi tenta di trovare un filo conduttore che unisca i tre eventi.



