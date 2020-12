Facebook attacca Apple perché aumenta la privacy dei suoi utenti

17 December 2020 – 14:52

(Foto di Alex Wong/Getty Images)Facebook sceglie le pagine del New York Times, del Wall Street Journal e del Washington Post per riaccendere lo scontro con Apple in merito alla sua nuova politica su pubblicità e privacy. Il colosso dei social network ha pubblicato sulle tre testate un messaggio in cui si schiera contro Cupertino e in favore delle piccole imprese di tutto il mondo, difendendo le attività commerciali che utilizzano i servizi di pubblicità personalizzata online per promuovere i propri prodotti e intercettare nuovi clienti.

Il messaggio pubblicato da Facebook sul New York Times, sul Washington Post e sul Wall Street Journal il 16 dicembre 2020 (Foto: Facebook)I dissapori sulla questione sono nati durante l’estate, quando Apple ha annunciato che con il nuovo sistema operativo iOs 14 arriva anche l’obbligo per gli sviluppatori di app di richiedere agli utenti il permesso all’utilizzo i dati di navigazione a fini pubblicitari e commerciali, uno degli strumenti più utilizzati per annunci personalizzata di parte delle aziende che si appoggiano al social network.

Contro questa funzionalità si sono mossi operatori come Facebook e Google. Ma ora l’azienda di Menlo Park rincara la dose con questo nuovo attacco, sostenendo anche in un post a firma del vicepresidente della sezione pubblicità e prodotti di Facebook, Dan Levy, che la nuova politica di Apple potrebbe colpire duramente soprattutto i piccoli commercianti, causando un calo di fatturato delle vendite online stimato addirittura attorno al 60%.

Facebook fa appello al fatto che molte attività commerciali che hanno risentito delle chiusure e delle misure messe in atto per contrastare l’emergenza Covid-19 e perciò hanno incrementato la loro attività online. E molte hanno fatto ricorso ai servizi di Facebook per proporre pubblicità mirate.

Inoltre, Facebook accusa Apple di voler sfruttare questa nuova politica su privacy e tracciamento per favorire il proprio sistema di pubblicità personalizzata. La tesi è che gli sviluppatori che lavorano con la Mela saranno a quel punto indotti a rivolgersi a un sistema interno, agevolando anche il sistema di sottoscrizioni e il tanto criticato sistema di acquisti in-app.

Dal canto suo, Cupertino respinge gli addebiti, ribadendo che la nuova policy sull’app tracking transparency servirà soltanto a dare agli utenti Apple un maggiore controllo e una maggiore garanzia sulle modalità con cui i loro dati sono raccolti e utilizzati. Come il sistema di etichette per specificare quanti dati raccoglie ogni applicazione. La partita è aperta.

