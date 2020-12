A Milano c’è stata una scossa di terremoto

17 December 2020 – 17:42

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata in provincia di Milano alle 16.59 del 17 dicembre. L’epicentro è a Trezzano sul Naviglio, a 7,9 km di profondità. La scossa è stata avvertita nel capoluogo lombardo anche ai piani bassi delle case.

Il Corriere della Sera riporta che, per ora, si registrano una ventina di chiamate ai Vigili del fuoco a Monza, dove sono in corso dei controlli per la stabilità degli edifici. Inoltre, sono arrivate numerose segnalazioni anche dalla provincia di Bergamo, in particolare da Mozzo, Scanzorosciate, Osio Sotto, Sedrina, Cividate. A Caravaggio, per precauzione, è stato anche evacuato il municipio. Tuttavia, non risultano danni a persone o edifici per il momento.

(articolo in aggiornamento)

https://twitter.com/INGVterremoti/status/1339606558422929408

The post A Milano c’è stata una scossa di terremoto appeared first on Wired.

Fonte: Wired