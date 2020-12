5 film d’animazione da vedere in streaming a Natale

17 Dicembre 2020 – 15:03

Il Natale è sinonimo di addobbi, regali, auguri, picchi glicemici. Quest’anno sarà ovviamente una festa molto diversa, ma una costante rimane: avremo molto tempo per stare sul divano a goderci i cult che infondono ulteriore spirito festivo. Ecco, allora, cinque film d’animazione che, anche se non tutti natalizi nel senso classico del termine, creano l’atmosfera giusta.

1. Wolfwalkers

Disponibile da inizio novembre su Apple Tv+, Wolfwalkers è una co-produzione internazionale di base irlandese che si piazza direttamente fra i film migliori dell’anno. Diretto da Tomm Moore e Ross Stewart, è ambientato nell’Irlanda del Seicento, dove i dominatori inglesi vogliono sradicare le superstizioni locali, fra cui le leggende legate ai Wolfwalker, creature delle foreste che si trasformano in lupi quando si addormentano. Sarà proprio la figlia di un cacciatore di lupi, Robyn, a sfidare le paure infondate e le convenzioni sociali, stringendo amicizia con la selvaggia Mebh e aiutandola a salvare il proprio branco. Questa è davvero una pellicola piena di poesia e di svolte narrative non scontate, animata con uno stile apparentemente tradizionale, che rivela però continue sorprese di prospettiva e di magia.

2. Over The Moon

Anche il film di Netflix Animation Over The Moon non parla esattamente di Natale, bensì dell’annuale Festival della Luna cinese. Una ragazzina che ha perso la madre, Fei Fei, è affascinata dalla storia della dea lunare Chang’e, rimasta intrappolata nel nostro pianeta dopo essere stata separata dall’amato Hou Yi; per dimostrare la sua esistenza, Fei Fei progetta un razzo che la porterà effettivamente sulla Luna, dove scopre una realtà diversa da quella che immaginava ed è costretta in una rocambolesca caccia al tesoro. Musical animato di eccellente fattura e dal potente cuore emotivo, Over The Moon riesce a celebrare e attualizzare i racconti tradizionali cinesi mettendo in campo una protagonista femminile di assoluto coraggio e di grande intraprendenza (fra l’altro, alle prese con scienza e astronavi).

3. Il Grinch

Uscito due anni fa, Il Grinch è il classico film anti-natalizio che compensa le atmosfere ultrazuccherine di queste settimane. Dopo la mirabolante performance di Jim Carrey nel 2000, tocca ora a Benedict Cumberbatch prestare la voce alla versione animata della burbera creatura verde ideata dal mitico Dr. Seuss targata lllumination, la stessa casa produttrice dei Minions. Come al solito, il Grinch vuole mandare all’aria i festeggiamenti della città di Chissarà, memore della sua triste infanzia passata in orfanotrofio. Ma quando la dolce e intraprendente bambina Cindy Lou si imbatte in lui, le cose cambiano. Il film è disponibile su Amazon Prime Video.

4. Trolls World Tour

L’atteso seguito del film del 2016, Trolls World Tour, doveva uscire nelle sale lo scorso aprile, ma il coronavirus ha costretto a ripiegare sulle piattaforme on demand. Ora, arriva anche su Sky Cinema il 24 dicembre e in contemporanea su Now Tv. Dopo che i Techno Troll sono stati attaccati e derubati dai Rock Troll, la malvagia regina Barb invita lo neoregina Poppy e i suoi a una festa che unisca tutte le tribù dei Troll, ognuna legata a un genere musicale (oltre ai già citati, ci sono Pop, Funk, Country e Classica). Fra viaggi inaspettati, trasformazioni zombie ed esuberanti mix di canzoni, le creaturine dai ciuffi pelosi devono unire tutte le loro forze (e i loro brani) per sconfiggere il male. Nella versione italiana, le voci degli artisti Francesca Michielin, Stash, Elodie e Sergio Sylvestre.

5. Soul

Arriva il 25 dicembre su Disney+. Soul, atteso film Pixar, anche lui sfrattato dalle sale per via del coronavirus, è l’ultima fatica di Pete Docter e Kemp Powers. Il protagonista? Joe Gardner (che nella versione originale ha la voce di Jamie Foxx), insegnante di musica con il sogno irrealizzato di suonare in un gruppo jazz. Quando ha un incidente e muore, la sua anima viene spedita in un centro di formazione in cui i vari spiriti prendono forma prima di essere assegnati ai bambini nascituri. Con l’aiuto di 22, un’anima che non ne vuole sapere di incarnarsi, Gardner fa di tutto pur di poter ricongiungersi al proprio corpo e realizzare finalmente i sogni. Ovviamente, la musica è una componente fondamentale del film e, oltre alla colonna sonora curata da Trent Reznor e Atticus Ross, nella versione italiana possiamo ascoltare anche Villa Incognito, composto e interpretato da Stefano Bollani.

The post 5 film d’animazione da vedere in streaming a Natale appeared first on Wired.

Fonte: Wired