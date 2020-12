TL;DR è l’IA di Facebook che riassume gli articoli

16 December 2020 – 9:21

Il social al lavoro su un’intelligenza artificiale chiamata TL;DR (Too Long; Didn’t Read) per chi ha poco tempo da dedicare alla lettura delle news.

Fonte: Punto Informatico