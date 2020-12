Spotify down, disservizi a singhiozzo per l’app di musica in streaming

16 December 2020 – 10:16

Il servizio di ascolto in streaming è interessato da problemi che stanno colpendo un numero non trascurabile di utenti. Molti degli iscritti Premium e di coloro che utilizzano Spotify nella sua versione free non stanno riscontrando disagi con il portale, ma le segnalazioni hanno comunque superato il livello di guardia.

Fonte: Fanpage Tech