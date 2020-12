Il trailer del documentario su Billie Eilish

16 December 2020 – 11:38

A soli 17 anni la cantante Billie Eilish ha raccolto 141 nomination, 5 Grammy Awards, 137 milioni di follower sui social media e 55 miliardi di streaming. Sono questi i numeri impressionanti snocciolati nel trailer del documentario su di lei The World’s A Little Blurry, una produzione Apple Tv+ che vedremo da febbraio. Come svelato nella clip diffusa in queste ore, l’obiettivo immortala l’artista sia durante i concerti e i premi musicali sia nei momenti privati, mentre si dedica alla sua famiglia o raggiunge traguardi importanti e personalissimi come la patente di guida.

Diretto da R. J. Cutler, regista noto per il documentario The September Issue e la serie Nashville, questo lavoro vuole mostrare il volto inedito di Billie Eilish, musicista che negli anni scorsi ha dimostrato una grande maturità professionale e si è imposta come punto di riferimento per le nuove generazioni, aiutando a sottolineare l’importanza di temi come l’accettazione e la salute mentale: “Perché devono mancarci le persone? Perché non possiamo accettarlo e basta?”, si chiede a un certo punto in auto con la madre, che le risponde: “Perché fa male”. The World’s A Little Blurry arriverà su Apple Tv+ il 26 febbraio 2020.

