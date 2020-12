È online la scena iniziale di Wonder Woman 1984

16 December 2020 – 16:40

https://www.youtube.com/watch?v=qKUxMjPunUc

È proprio Natale per i fan della supereroina dei fumetti Dc Comics: il nuovo Wonder Woman 1984 esce negli Stati Uniti il 25 dicembre, sia nelle sale ancora aperte sia in streaming sul servizio Hbo Max, dopo la clamorosa decisione di Warner Bros di rilasciare i prossimi film al cinema e in contemporanea sulla piattaforma digitale. Per aumentare la curiosità degli appassionati, però, arriva anche una gustosa anticipazione: sul canale YouTube di Hbo Max, appunto, è possibile assistere gratuitamente ai primi tre minuti della pellicola diretta da Patty Jenkins e con protagonista Gal Gadot.

Nella clip di apertura c’è Diana bambina, molti anni prima di diventare Wonder Woman, mentre con la solita ostinazione vuole partecipare a delle specialissime Olimpiadi, ovviamente rese ancora più ardue dalla prestanza di tutte le Amazzoni. Il flashback all’infanzia permette di ritrovare sull’isola di Themyscira alcune figure chiave dei film precedenti, come la regina Ippolita, interpretata da Connie Nielsen e la capitana delle guardie Antiope, che ha il volto di Robin Wright. Alla fine del video vediamo dei parallelismi fra la preparazione atletica della bimba e le gesta della supereroina da adulta. In una breve scena successiva incontra anche Barbara Minerva, la futura villain Cheetah interpretata da Kristen Wiig.

Dopo le avventure ai tempi della Prima guerra mondiale, Wonder Woman 1984 racconta Diana adulta, ma non invecchiata di un giorno, che affronta l’ambiguo magnate Maxwell Lord (Pedro Pascal) mentre assiste all’inspiegabile ritorno della suo innamorato Steve Trevor (Chris Pine). Il film arriva anche in Gran Bretagna, nonostante le limitazioni introdotte in questi ultimi giorni. In Italia dovrebbe uscire il 28 gennaio 2021, lockdown permettendo.

