Due SSD da 240 GB in offerta a 33,50 euro

16 December 2020 – 16:11

Entrambe con capacità pari a 240 GB, le SSD di Kingston (serie A400) e Crucial (BX500) sono oggi disponibili per l’acquisto in offerta su eBay.

