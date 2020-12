Dalle fake news all’ecommerce, cosa cambia con le nuove leggi europee sul digitale

16 December 2020 – 11:32

I commissari alla concorrenza, Margrethe Vestager, e al mercato interno, Thierry Breton, presentano il Digital services act e il Digital markets actLa Commissione europea ha presentato i tanto attesi Digital markets act (Dma) e Digital services act (Dsa). Quest’ultimo in particolare costituisce la proposta di un regolamento europeo che andrà a cambiare le regole che disciplinano la responsabilità delle piattaforme online. Il regolamento europeo, una volta ultimato, sostituirà la direttiva ecommerce del 2000, che ha permesso alle piattaforme che oggi conosciamo di crescere e prosperare negli ultimi vent’anni senza doversi preoccupare troppo dei contenuti caricati dagli utenti. Gli articoli 14 e 15 garantiscono loro una limitazione di responsabilità per i contenuti caricati dagli utenti fino a quando non ne vengano a conoscenza. Solo a quel punto sono obbligate a rimuovere il contenuto, mentre non si chiede loro di monitorare attivamente ciò che i loro utenti caricano.

Questo sistema ha funzionato bene per molto tempo ma è stato progettato in anni in cui gran parte delle piattaforme online che usiamo tutti i giorni non esisteva o era appena nato. Ma come ha più volte ricordato il commissario per il mercato interno, Thierry Breton, citando più o meno volutamente Spiderman, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Negli ultimi anni la Commissione ha chiesto alle big tech di aderire a un codice di condotta e pubblicare dei report periodici su come gestiscono la moderazione dei contenuti illegali e di hate speech.

Benché molto sia stato fatto, molti stati come la Germania hanno iniziato a pubblicare leggi nazionali che imponevano alle piattaforme di rimuovere i contenuti in poche ore a fronte di sonore multe. La Commissione ha dunque capito che se da un lato il sistema di autoregolamentazione non sarebbe stato sufficiente a risolvere tutti i problemi sorti in questi anni, dall’altro l’idea che ogni Stato scrivesse la sua legge avrebbe frammentato ulteriormente la già precaria unità del mercato digitale europeo. Di qui l’idea di un regolamento europeo invece che di una direttiva, dunque una norma pronta per entrare in vigore con regole uguali da subito per tutti i 27 Paesi membri. Lo scopo ultimo è di stabilire un nuovo standard di riferimento condiviso, che prescriva cosa debbano fare le piattaforme per non incorrere in sanzioni e garantire uno spazio sicuro per gli utenti.

Le novità

Prima di passare alle novità è bene delimitare il perimetro di cosa la proposta non disciplina. Non si parla della tassazione da imporre alle big tech, non si danno nuove definizioni di cosa sia illegale e non si modificano normative settoriali come la recente direttiva sul copyright, la direttiva sulla protezione dei consumatori e l’annunciato regolamento sul terrorismo online. Il Dsa andrà ad affiancare e completare queste norme delineando un nuovo set di regole per stabilire quando le piattaforme sono esenti da responsabilità. Per poter godere di questa esenzione, dovranno dimostrare la loro due diligence e cooperare con la nuova autorità preposta, il Digital Services Coordinator.

Le nuove regole si applicheranno ai servizi di intermediazione online come social network, piattaforme per la vendita si servizi come quelli alberghieri o della ristorazione, siti per guardare i video on-demand. Ciò che rileva per l’applicazione è che tali servizi siano indirizzati agli utenti europei di uno o più stati o che comunque abbiano un significativo numero di utenti in uno o più stati. Anche qualora non avessero una sede in Europa, tutte le piattaforme dovranno avere un legale rappresentante che possa interagire celermente con le autorità dello stato membro, il Digital Services Coordinator e la Commissione.

Se molte delle obbligazioni non si applicano alle piccole e medie imprese, ve ne sono di aggiuntive per le grandi piattaforme, ovvero quelle che hanno in media più di 45 milioni di utenti mensili in Europa.

Più trasparenza per gli utenti

Gli utenti avranno a disposizione più informazioni su quanto accade sulle piattaforme. In ottica di maggior trasparenza le piattaforme dovranno usare un linguaggio semplice e chiaro nei termini e condizioni e almeno una volta all’anno dovranno pubblicare dei report sulla moderazione dei contenuti che riportino i numeri delle richieste da parte delle autorità e del tempo impiegato per rispondere, delle volte che hanno agito in base ai loro termini e condizioni, delle volte che gli utenti si sono opposti a una loro scelta.

Quando un contenuto sarà rimosso, dovranno informare gli utenti in modo chiaro e specifico. Oggi in caso di rimozione non si va oltre una comunicazione generica che informa che il contenuto violava le norme del sito senza dare una effettiva spiegazione. Se il contenuto è considerato illegale, il Dsa prevede che si citino le norme di riferimento e si spieghi in che modo sia possibile contestare la rimozione. Le contestazioni dovranno essere gestite senza ritardo e in modo gratuito per l’utente, che potrà rivolgersi a una sorta di mediatore esterno. I mediatori devono essere certificati e riconosciuti dal Digital Services Coordinator comprovando la sua esperienza e imparzialità.

Le piattaforme dovranno evidenziare in modo chiaro quali sono i contenuti sponsorizzati, chi li sponsorizza e perché un utente vede quel post e non un altro.

Identificazione dei venditori online

La piattaforma che ospiti un negozio virtuale dovrà identificare i venditori chiedendo loro nome, indirizzo, mail e telefono, un documento di identità, il conto corrente per i pagamenti dei clienti e un numero di registro che potrebbe essere il registro delle imprese o la partita Iva. In caso di dati scorretti e nel caso il venditore non provvedesse alle modifiche richieste potrebbe essere sospeso dalla piattaforma. Questo ovviamente garantirà di poter identificare il venditore rischiando meno in caso di frodi.

Valutazione del rischio per le grandi piattaforme

Almeno una volta l’anno le gradi piattaforme dovranno fare una valutazione del rischio di diffusione dei contenuti illegali, per manipolare l’opinione pubblica, e dell’impatto sui diritti fondamentali come la privacy e la libertà d’espressione. In base al risultato dovranno adottare le necessarie misure correttive e sottoporsi almeno una volta l’anno a un audit esterno da parte di un soggetto certificato.

Le nuove autorità e le sanzioni

Ogni Stato Membro dovrà creare un Digital Services Coordinator, un’autorità preposta al controllo del rispetto del regolamento e avrà un rappresentante a Bruxelles a formare il board. L’autorità avrà potere ispettivo e potrà comminare sanzioni che siano efficaci, proporzionate e deterrenti e che potranno arrivare fino al 6% del fatturato o del 10%, nel caso del Dma. Da quanto emerso dalla presentazione del progetto da parte della vicepresidente della Commissione, Margrethe Vestager, si parla di fatturato globale, come nel caso del Gdpr.

L’ammontare delle sanzioni dipenderà dal numero di utenti, di Paesi coinvolti e dalla prontezza e completezza delle risposte all’Autorità e anche la Commissione potrebbe intervenire. Potranno anche essere previsti dei pagamenti rateizzati per assicurarsi che le violazioni cessino al più presto.



