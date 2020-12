Cashback, occhio al Bancomat: non sempre funziona

16 Dicembre 2020 – 16:48

Alcuni pagamenti con Bancomat potrebbero non essere validi ai fini del cashback: succede se il canale utilizzato dal POS è Maestro e non PagoBancomat.

The post Cashback, occhio al Bancomat: non sempre funziona appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico