Zoox, così Amazon reinventa la mobilità autonoma in città

15 December 2020 – 10:39

Amazon ha presentato il primo modello della propria auto a guida autonoma sviluppato con Zoox: il veicolo viaggia in entrambe le direzioni, è elettrico e dotato di molte innovazioni per la sicurezza.

