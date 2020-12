W10 Insider Preview Build 20279: niente di nuovo

15 Dicembre 2020 – 16:48

Microsoft ha dato il via al rilascio della Preview Build 20279 di Windows 10, ora disponibile per gli Insider: nessuna novità da segnalare.

