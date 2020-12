Paesaggi olandesi da fiaba negli scatti di Albert Dros

15 December 2020 – 11:32

Se uno pensa all’Olanda, la prima cosa che viene in mente è una distesa di tulipani colorati corredata da mulini a vento. La verità è che fuori dalle stereotipo da cartolina, anche in questa regione dei Paesi Bassi si trovano boschi e foreste tipici delle zone temperate, dove l’alternarsi delle stagioni regala paesaggi fiabeschi che ricordano le ambientazioni dei cicli cavallereschi.

Guardando gli scatti del fotografo Albert Dros, sembra proprio che un cavaliere stia per sbucare dal fondo di un sentiero bardato nella sua armatura, o che qualche regina delle foreste abbia trovato qui, in mezzo ad alberi e nebbia, la propria dimora. Una scenografia perfetta per la prossima pellicola fantasy, come potete vedere negli scatti che abbiamo raccolto nella nostra gallery.

