Le nuove regole sulla privacy di Apple: cosa sono le “etichette” che tutte le app dovranno mostrare

15 Dicembre 2020 – 11:28

Tutte le app disponibili per dispositivi Apple dovranno mostrare le nuove informazioni sulla privacy, etichette che indicheranno quando e come vengono raccolti, immagazzinati e utilizzati i dati degli utenti da parte delle applicazioni; lo faranno in modo chiaro e semplice, indicando quali sono gli elementi che, dal tracciamento della localizzazione alla cronologia del browser, le app possono vedere e gestire.

Fonte: Fanpage Tech