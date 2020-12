GDPR: una sanzione da 450000 euro a Twitter

15 December 2020 – 18:00

Il social network è stato sanzionato con una multa da 450000 euro per non aver segnalato in tempo né documentato correttamente il data breach.

The post GDPR: una sanzione da 450000 euro a Twitter appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico