Facebook lancia il social network dei mini-video musicali

15 December 2020 – 11:42

Collab è la nuova app di Menlo Park per creare musica collaborando con altri utenti (foto: Facebook)Collab, la nuova applicazione creata da Facebook per la creazione musicale tramite collaborazioni con altri utenti, è uscita dalla fase di beta test su invito ed è stata rilasciata globalmente per gli utenti Apple.

La novità dell’universo Facebook ha preso ispirazione dai duetti di TikTok e permetterà agli utenti di creare un video breve registrando o mixando tre fonti. Queste ultime potranno essere basi strumentali o vocali e l’obiettivo finale è quello di creare una sinfonia o una canzone collaborando con gli altri musicisti presenti sull’applicazione.

I singoli video registrati verranno pubblicati nel feed Collab da cui tutti gli utenti, non solo i follower, potranno attingervi per selezionare le tracce che andranno a comporre la loro creazione musicale . “Tutto ciò che pubblichi su Collab è disponibile per gli altri membri della comunità, rendendo possibile il jamming virtuale in qualsiasi momento”, si legge nella descrizione dell’app.

Gli utenti potranno creare il loro mix registrando una sola traccia e attingendo ai video altrui, creando così un’infinità di combinazioni. Navigando tra i contenuti del feed caricati da altri utenti è possibile andare a caccia del giusto riff di chitarra, della linea di basso ideale per il proprio pezzo, di un ritmo sincopato alla batteria o dei vocalizzi di qualche cantante. Tutti spunti ideali da inserire nella propria creazione musicale originale.

L’applicazione ha degli strumenti che permetteranno ai creator di sincronizzare le tracce mixate in modo che i musicisti che non suonano assieme ma vengono mixati in-app, possano andare a tempo. “Ci assicuriamo che mentre scorri, i video vengono riprodotti esattamente al momento giusto per essere sincronizzati” spiega l’applicazione nella sua descrizione su App Store. Per il momento l’applicazione è disponibile solo per utenti Apple e per utilizzarla gli utenti devono avere minimo 13 anni.

The post Facebook lancia il social network dei mini-video musicali appeared first on Wired.

Fonte: Wired