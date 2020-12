Economia in sofferenza, eBay supporta le imprese nell’attività online

15 December 2020 – 16:30

Prima pioniere e poi leader dell’e-Commerce a livello mondiale, sin dagli albori eBay ha aiutato le aziende, e in particolar modo le Piccole e medie imprese italiane, a creare vetrine virtuali nelle quali mettere in vendita i loro prodotti su uno dei marketplace più conosciuti e amati della Rete. E in questo momento storico in cui, tra lockdown e limitazioni, le imprese sono in sofferenza, eBay continua a supportarle, dando loro l’opportunità di proseguire online la propria attività.Continua a leggere



Prima pioniere e poi leader dell’e-Commerce a livello mondiale, sin dagli albori eBay ha aiutato le aziende, e in particolar modo le Piccole e medie imprese italiane, a creare vetrine virtuali nelle quali mettere in vendita i loro prodotti su uno dei marketplace più conosciuti e amati della

Continua a leggere Prima pioniere e poi leader dell’e-Commerce a livello mondiale, sin dagli albori eBay ha aiutato le aziende, e in particolar modo le Piccole e medie imprese italiane, a creare vetrine virtuali nelle quali mettere in vendita i loro prodotti su uno dei marketplace più conosciuti e amati della Rete . E in questo momento storico in cui, tra lockdown e limitazioni, le imprese sono in sofferenza, eBay continua a supportarle, dando loro l’opportunità di proseguire online la propria attività.

Fonte: Fanpage Tech