Con il nuovo ProRAW l’iPhone 12 Pro scatta foto professionali (anche se non sei un fotografo)

15 December 2020 – 10:45

Il nuovo aggiornamento di iOS porterà novità entusiasmanti per tutti gli acquirenti degli ultimi iPhone 12 Pro e Pro Max, ma risolverà anche un fastidioso problema che ha coinvolto molti altri telefoni della serie iPhone. Ecco cosa cambia in particolare per gli utenti appassionati di fotografia.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech