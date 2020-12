Arriva il Witchmas con le anticipazioni sulla seconda stagione di The Witcher

15 December 2020 – 11:33

L’anno scorso di questi tempi i fan di The Witcher erano con il fiato sospeso in attesa del debutto su Netflix della serie tratta dalla loro saga di romanzi e videogiochi fantasy preferita. Gli episodi della prima stagione hanno debuttato a dicembre, appunto, riscuotendo immediatamente grande successo. Purtroppo, il coronavirus ha costretto a sospendere le riprese due volte e ha impedito che il secondo ciclo venisse diffuso esattamente 365 giorni dopo. Però, per ingannare l’attesa delle nuove puntate, c’è un’iniziativa che terrà occupati gli appassionati. L’account ufficiale Twitter della serie, infatti, ha lanciato i sei giorni del Witchmas.

Dal 16 al 21 dicembre i fan possono scegliere se accettare un dono oppure affidarsi alla Legge della sorpresa, la norma che nella saga fantasy regola il destino inaspettato di chi salva la vita a un’altra persona. Il giorno successivo scoprono l’uno o l’altro: “Ho ottenuto questi doni cercando in lungo e in largo il contenuto che mi avete così spesso richiesto”, si legge nei post enigmatici, anche se con tutta probabilità ci si riferisce al trailer così tanto invocato negli ultimi mesi. È probabile, dunque, che nei prossimi giorni arriveranno numerose anticipazioni sulla nuova stagione.

I come bearing an invitation to a special #Witchmas celebration!

You are cordially invited to the 6 DAYS OF WITCHMAS, a holiday feast where nobody has to mingle, and everybody receives a gift!

— The Witcher (@witchernetflix) December 14, 2020

The Witcher 2 ha iniziato le riprese, appunto, all’inizio del 2020, per poi essere sospese a causa della pandemia; sono riprese lo scorso agosto, ma il debutto dei nuovi episodi è per ora fissato nel corso del 2021. Già nei mesi scorsi gli account social della serie si era sbottonati pubblicando nuove foto, come quella di Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia con un’armatura mai vista prima, e anticipando le originali creature mostruose in arrivo.

The post Arriva il Witchmas con le anticipazioni sulla seconda stagione di The Witcher appeared first on Wired.

Fonte: Wired