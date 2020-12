Arriva il formato ProRaw sugli iPhone 12 Pro: che cos’è e come funziona?

15 Dicembre 2020 – 18:43

(Foto: Apple)Apple ha rilasciato l’atteso aggiornamento iOs 14.3 per iPhone da 6s e 6s Plus in poi che porta numerosi miglioramenti e soprattutto il tanto agognato supporto al file fotografico grezzo ProRaw per i due modelli più evoluti: iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. Come da tradizione, la società californiana ha diffuso anche gli update per gli altri sistemi operativi di casa, nello specifico iPadOs 14.3, watchOs 7.2 e macOs 11.1.

La novità più succosa di iOs 14.3 è proprio la tecnologia ProRaw pensata per iPhone 12 Pro e 12 Pro Max (qui la recensione da parte di fotografi) che consente di ottenere un file a 12-bit nel formato Linear Dng che salva sostanzialmente tutte le possibili informazioni dello scatto così da garantire una fase di post-produzione a più ampio respiro a partire da una maggiore gamma dinamica, potendo agire in modo più profondo sull’esposizione e il bilanciamento del bianco.

Semplificando, è come avere una sorta di negativo digitale a disposizione. Va da sé che i file saranno piuttosto pesanti, di circa 25 Megabyte a piena qualità. La funzione si può attivare dalle impostazioni interne dall’app fotografica di serie con un tap sull’apposita icona in alto a destra.

Tra le altre novità di iOs 14.3, la notifica sull’eventuale basso livello di Vo2Max dall’app Cardio Fitness, il supporto alle nuove cuffie AirPods Max, l’animazione delle copertine compatibili su Apple Music e la possibilità di impostare come motore di ricerca predefinito Ecosia. Per ora invece l’app Apple Fitness+ non è ancora attiva in Italia.

Si può aggiornare iOs 14.3 a partire da iPhone 6s e 6s Plus e iPhone Se di prima generazione fino alla famiglia iPhone 11 dunque oltre allo standard anche 11 Pro e 11 Pro Max. Dunque, la compatibilità abbraccia anche iPhone 7 e 7 Plus, iPhone 8 e 8 Plus, iPhone X, XR, iPhone XS e Xs Max, iPhone Se modello 2020 e anche il lettore iPod Touch di settima generazione. La procedura avviene via Ota ossia over the air senza collegamento cablato oppure da iTunes.

Come sempre prima di aggiornare è meglio effettuare il backup dei dati per esempio su iCloud o tramite iTunes da computer e mantenere il dispositivo collegato alla corrente con batteria carica (in alternativa, che sia almeno del 50%).

Apple ha anche rilasciato l’aggiornamento iOs 12.5 per i vecchi iPhone non supportati da 14.3 che consente di ricevere le notifiche da eventuale esposizione al Covid-19.

The post Arriva il formato ProRaw sugli iPhone 12 Pro: che cos’è e come funziona? appeared first on Wired.

Fonte: Wired