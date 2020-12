Arriva a gennaio la nuova docuserie Marvel Studios: Legends

15 December 2020 – 17:11

Per una serie Marvel che chiude, un’altra viene annunciata. In queste ore, infatti, è stata data la notizia della cancellazione di Helstrom, l’ultima serie della vecchia gestione Marvel Television, partita quest’autunno su Hulu senza riscontrare grandi plausi. Ora ogni produzione televisiva legata al mondo della Casa delle meraviglie passa sotto l’egida del più grande Marvel Studios, finendo nell’alveo del Marvel Cinematic Universe vero e proprio. E in questo senso arriva l’annuncio di Marvel Studios: Legends, una nuova docuserie che arriva a gennaio in esclusiva su Disney+.

La nuova produzione approfondirà le storie dei personaggi più avvincenti di questo universo televisivo nato dai fumetti di Stan Lee. In ogni episodio un supereroe e una supereroina (ma anche gli immancabili villain) saranno analizzati nella loro evoluzione attraverso gli anni e prendendo i considerazione i loro momenti più significativi. E poiché Marvel Studios: Legends debutterà in streaming l’8 gennaio, il primo episodio sarà dedicato proprio a Wanda Maximoff e Visione, giusto in tempo per fare un doveroso ripasso prima che due settimane dopo, il 15, sempre su Disney+ debutti la tanto attesa nuova serie originale WandaVision.

Legends servirà come riepilogo della storia dei personaggi fino a questo momento ma farà anche da anticipazione di ciò che vedremo in futuro. In qualche modo sarà proprio questo titolo a inaugurare la tanto agognata fase 4 del Marvel Cinematic Universe, che si articolerà appunto sia attraverso il formato televisivo sia al cinema. Solo nel 2021 vedremo in esclusiva su Disney+ sei serie televisive (oltre a WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, Loki, What if?, Ms. Marvel e Hawkeye) e, ammesso che la situazione della pandemia migliori, quattro film nelle sale, ovvero Black Widow, Shang-Chi, Eternals e il terzo capitolo di Spider-Man. Un universo sempre più magmatico le cui fila appunto questa docuserie cercherà di tenere assieme.

