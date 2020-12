Apple assegna le etichette della privacy alle app: ecco quanti dati personali usano

15 December 2020 – 11:11

La privacy secondo AppleApple fa un passo in avanti e aggiorna non solo le regole di privacy per i suoi utenti, ma adesso richiede anche agli sviluppatori per tutte le sue piattaforme (telefoni, tablet, computer, orologi e set-up box) di indicare espressamente e sinteticamente quali dati raccolgono e con quali finalità generali. Il nuovo sito per la privacy è la conseguenza di una accelerazione voluta fortemente da Tim Cook durante i suoi anni come amministratore delegato dell’azienda e in parte già annunciata agli sviluppatori a giugno, durante la conferenza internazionale che quest’anno si è tenuta (come tutte le altre nel settore) solo online.

La presentazione della nuova piattaforma di privacy coincide con le polemiche sollevate da Facebook tramite Whatsapp, che nei giorni scorsi aveva protestato per l’introduzione delle “etichette della privacy” per le app di terze parti ma non per quelle pre-installate su iPhone, iPad e Mac. “Riteniamo che le etichette debbano essere coerenti tra le app di Apple e quelle delle terze parti, nonché riflettere le misure efficaci che le app possono adottare per proteggere le informazioni private delle persone”, è la tesi di Whatsapp, perché “è importante che le persone possano confrontare queste “etichette nutrizionali per la privacy” delle app che scaricano con le app preinstallate, come Messaggi”.

La polemica, che è in realtà ispirata soprattutto dalla montante critica alle pratiche di tracking e monetizzazione delle informazioni degli utenti che stanno portando a varie indagini delle autorità americane, secondo l’analista britannico Ben Evans, è invece conseguenza di un differente problema: “Non penso che molte persone nella Silicon Valley si rendano conto che l’agenda non è portare in tribunale Facebook o fare del “protezionismo”, quanto cercare di regolare la ricerca e i social così come sono regolate ad esempio le banche e le aziende di telefonia”.

Il libretto di istruzioni

Tornando alla privacy di Apple, da adesso l’azienda prevede che tutti gli sviluppatori compilino una serie di schede su come vengono usate le informazioni degli utenti in maniera tale da offrire un quadro sinottico sintetico sui vari app store indicando: quali dati raccolti vengono usati per tracciare gli utenti, quali sono collegati a un account e quali no. L’azienda ha realizzato anche una grafica sintetica basata su tre pannelli con nuove icone per indicare tutte le possibili pratiche previste (le schede sono visibili solo dopo l’aggiornamento alle ultime versioni dei sistemi operativi di Apple). Gli sviluppatori in futuro non potranno aggiornare le app se non avranno fornito queste indicazioni, mentre per adesso non succederà niente alle app che sono sugli store ma non vengono aggiornate.

Apple sostiene che la privacy sia un diritto umano inalienabile. E uno dei suoi valori fondanti. L’azienda ribadisce da tempo che basa su quattro pilastri legati al concetto di privacy il suo lavoro di progettazione e realizzazione di prodotti e servizi: la massima riduzione di dati necessari, la capacità di elaborare i dati sugli apparecchi e non doverli caricare sui server dell’azienda, la trasparenza e il controllo per l’utente, le protezioni di sicurezza.

Da questo punto di vista l’azienda da tempo dichiara di essere impegnata a dare agli utenti un controllo a grana fine a quali tipi di dati Apple stessa e le terze parti abbiamo accesso e che usi ne facciano. Inoltre, rivendicano i dirigenti di Apple, l’azienda è stata la prima per esempio a impostare di default una serie di filtri sul browser Safari per quanto riguarda l’accesso alle informazioni di tracking da parte delle aziende terze.

Con queste pagine sulla privacy Apple ritiene di aver dato l’avvio a un progetto molto più ampio e ambizioso per la difesa della privacy dei suoi utenti, che comincia dall’idea di far capire quali informazioni vengano effettivamente raccolte in modo chiaro e comprensibile. In prospettiva, dicono da Cupertino, questi indicatori evolveranno cercando di offrire un servizio sempre più preciso e affidabile. Apple pubblica da alcuni anni anche un rapporto che indica quali richieste di accesso ai dati vengono fatte dalle autorità di ciascun Paese (inclusa l’Italia) e a quante venga dato effettivamente il via libera.

The post Apple assegna le etichette della privacy alle app: ecco quanti dati personali usano appeared first on Wired.

Fonte: Wired