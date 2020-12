Su YouTube c’è l’intero prologo di Tenet

14 December 2020 – 16:20

Uscito lo scorso agosto, un film complesso e ambizioso come Tenet di Christopher Nolan è uno di quei titoli che, almeno secondo le intenzioni del regista, meritano il buio della sala per essere apprezzati fino in fondo. Le restrizioni e i timori legati alla pandemia, però, hanno complicato la sua permanenza al cinema. Dal 15 dicembre, la pellicola con John David Washington e Robert Pattinson sarà disponibile in formato digitale. Per anticiparne l’uscita, Warner Bros ha caricato su YouTube, gratuitamente, il prologo.

Si tratta di oltre sei minuti che corrispondono alle prime scene di Tenet, quelle ambientate nel teatro dell’opera di Kiev, dove il Protagonista (Washington) partecipa a un’operazione di salvataggio del pubblico tenuto in ostaggio. Il momento, molto concitato, è fondamentale per dare avvio alla vicenda e alla seconda fase della vita del Protagonista. Per chi ama le simbologie tipiche dei lavori di Nolan, è interessante notare come opera sia uno dei quattro termini contenuti nel quadrato di Sator, uno degli enigmi al centro del film e in cui si trova anche la parola palindroma tenet.

Oltre alla pubblicazione del video online, Warner Bros ha fatto sapere che lo stesso Nolan sarà protagonista di uno speciale evento in live streaming, il 20 dicembre, in cui risponderà in diretta alle domande e ai dubbi degli spettatori e dei fan. Si possono inviare i quesiti sul sito tenetmovie.com oppure postandoli sui social con l’hashtag #AskNolan. Il regista, al pari di altri colleghi come Patty Jenkins e Denis Villeneuve, di recente è stato molto critico nei confronti della stessa Warner Bros, perché contrario all’idea che la casa cinematografica distribuisca tutti i film del 2021 nelle sale e in contemporanea sulla piattaforma streaming Hbo Max. Tenet, in ogni caso, sarà disponibile anche in dvd, Blu-Ray, 4K UHD e Steelbook 4K UHD a partire dal 13 gennaio 2021.

