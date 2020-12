Il vaccino per COVID-19 in vendita sul Dark Web

14 Dicembre 2020 – 19:48

Arriva il vaccino per COVID-19 e la truffa è servita: c’è chi tenta di vendere le dosi a 250 dollari l’una sul Dark Web, diverse le inserzioni.

Fonte: Punto Informatico