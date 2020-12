Come sta andando la prima fase del bonus internet e pc

14 Dicembre 2020 – 18:03

Continua a crescere il numero degli operatori di telecomunicazioni che chiede la registrazione di un’offerta integrata per partecipare alla fase 1 del Piano voucher, partita poco più di un mese fa tra molte critiche. Infratel, la società del ministero dello Sviluppo economico scelta per gestire la misura del bonus internet e pc per le famiglie a basso reddito, ha fatto sapere di aver completato il processo di accreditamento di 156 operatori su 205 richieste complessive arrivate fino a qui.

Lo rende noto la stessa società in un comunicato, che ha fatto sapere che le offerte presentate per l’attivazione di una connessione internet a banda ultralarga e di un pc o tablet acquistabili grazie al bonus fino a 500 euro previsto dal governo sono state in totale 1.035 da parte di 101 operatori diversi. Infratel ha approvato per ora 540 di queste offerte, presentate da 86 diversi operatori, mentre ha rifiutato oltre 482 offerte a causa di clausole difformi rispetto a quanto previsto dalla misura in particolare riguardo alle caratteristiche di banda, alle specifiche tecniche dei dispositivi o a difformità tra documenti e dati presentati dalle aziende.

Sempre in base a quanto riportato da Infratel, inoltre, da parte degli operatori, che erogano il bonus sotto forma di sconto sull’offerta attivata dai cittadini, all’11 dicembre era già stato prenotato il 17,4% delle risorse disponibili, corrispondente a 34,79 milioni di euro sui 200 milioni stanziati dal governo per coprire questa prima fase della misura. A oggi siamo intorno al 20% tra prenotazioni e attivazioni, secondo i dati aggiornati dal Comitato banda ultralarga (Cobul), l’organo che presiede alla misura.

Stando alle cifre del Cobul, infatti, sono già stati attivati voucher per oltre 6,6 milioni di euro, circa il 3,32% delle risorse disponibili, con Lombardia e Piemonte che tra voucher prenotati e attivati già sono arrivati rispettivamente al 41,10% e al 30,04% delle risorse complessive disponibili.

E tra le regioni più attive, ad oggi si registra un alto numero di bonus già erogati soprattutto in Campania, con 3.326 voucher attivati per oltre 1,6 milioni di euro, in Sicilia, con 2.668 bonus attivati per oltre 1,3 milioni di euro, in Puglia, con 1.529 voucher per 764.500 euro attivati e in Lombardia, dove sono stati attivati ad oggi 1.479 voucher per 739.500 euro.

