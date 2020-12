Cashback: PagoPA garantisce per la privacy su app IO

13 December 2020 – 9:00

PagoPA garantisce sulla gestione dei dati su app IO: tutto è stato fatto secondo le best practice per la massima tutela dei dati personali e di pagamento.

Fonte: Punto Informatico