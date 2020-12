Adrozek minaccia Chrome, Edge, Firefox e Yandex

13 December 2020 – 10:31

Microsoft ha lanciato nei giorni scorsi l’allarme: una nuova famiglia di malware sta impazzando fin da maggio di quest’anno e mette a serio rischio gli utilizzatori di browser quali Edge, Chrome, Yandex e Firefox. Fatta esclusione per pochi browser (peraltro di bassa distribuzione, a parte Safari), quindi, il pericolo sembra essere alquanto diffuso ed i […]

