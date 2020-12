Satispay: Consegna e Ritiro abilita il cashback

12 December 2020 – 10:00

Satispay conferma che utilizzando la funzione Consegna e Ritiro sulla propria app è possibile ottenere il Casback di Stato sulla merce acquistata.

The post Satispay: Consegna e Ritiro abilita il cashback appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico