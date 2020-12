Contact tracing: 10 milioni di download per Immuni

12 December 2020 – 9:15

La soglia psicologica dei 10 milioni di download è stata raggiunta e superata da Immuni a quasi sei mesi dal lancio dell’applicazione in tutta Italia.

Fonte: Punto Informatico