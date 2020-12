Su TikTok erano in vendita false tessere per certificare di aver fatto il vaccino anti Covid-19

11 December 2020 – 17:08

È avvenuto nel Regno Unito, che per il momento rappresenta uno dei pochi Paesi dove il vaccino contro il coronavirus è già disponibile. Il governo ha negato di voler utilizzare i documenti come lasciapassare per i vaccinati, ma averli previsti ha già creato un mercato nero mirato a chi desidera far credere di aver già ricevuto il trattamento.Continua a leggere



È avvenuto nel Regno Unito, che per il momento rappresenta uno dei pochi Paesi dove il vaccino contro il

Continua a leggere È avvenuto nel Regno Unito, che per il momento rappresenta uno dei pochi Paesi dove il vaccino contro il coronavirus è già disponibile. Il governo ha negato di voler utilizzare i documenti come lasciapassare per i vaccinati, ma averli previsti ha già creato un mercato nero mirato a chi desidera far credere di aver già ricevuto il trattamento.

Fonte: Fanpage Tech