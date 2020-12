Red Magic 6, lo smartphone che può passare da nero a trasparente in un secondo

11 Dicembre 2020 – 18:43

(Foto: Weibo)Ci sono grandi aspettative su Nubia Red Magic 6, che non solo sarà il gaming phone più evoluto e potente di sempre, ma si distinguerà dalla massa per un particolare a sorpresa: il vetro protettivo sul retro sarà di tipo elettrocromico e potrà cambiare colorazione da nera a trasparente e viceversa in un secondo.

Sarebbe la prima applicazione commerciale a livello mobile di una tecnologia nota da tempo che si era vista di recente su uno smartphone prototipale di OnePlus a inizio 2020. Il segreto di questa tecnologia già adottata per i vetri di alcune auto di lusso sta nella speciale struttura che può cambiare opacità quando viene attraversato da una (piccola) corrente elettrica, in appena 0.7 secondi. Anche Oppo ha lasciato intendere che potrebbe adottare questa tecnologia per la variante più evoluta del suo futuro top di gamma, Reno 5 Pro così come l’altra firma cinese Vivo.



L’unico dubbio sulla tecnologia elettrocromica sta nel fatto che non funzioni per sempre ma che vada incontro a una sorta di esaurimento dopo un tot di interazioni. Secondo le stime di OnePlus si parla di 200.000 impulsi pari a 2 o 3 anni con un uso frequente. Difficile che gli utenti passeranno la giornata a accendere o spegnere la trasparenza, ma la è comunque un particolare da non tralasciare. Il consumo energetico non sarà elevato con appena 2-3 mAh.

A parte questo dettaglio estetico intrigante, Nubia Red Magic 6 sarà un vero purosangue nel segmento gaming a partire dall’adozione del nuovo chip Snapdragon 888 5G che accelera in modo netto performance e apre all’esperienza di navigazione a massima velocità e bassissima latenza. Dovrebbe essere presente una mini ventola per la dissipazione del calore così come sistemi a liquido.

Il resto dell’hardware dovrebbe contare 12 gb di ram e una memoria interna che dovrebbe salire a 256 gb, lo schermo dovrebbe confermare la natura amoled e la frequenza a 144 Hz. Non dovrebbe essere esagerata la parte fotografica, comunque con un triplo sensore sul retro e un doppio sul fronte. Infine, la batteria potrebbe arrivare a 5000 mAh con ricarica ultra rapida. Non resta che attendere l’annuncio ufficiale.

