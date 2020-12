Pornhub cambia le regole su caricamento e download di video

11 Dicembre 2020 – 21:13

(Photo by Ethan Miller/Getty Images)Pornhub ha deciso di cambiare radicalmente le sue politiche riguardo ai contenuti caricati, consentendo ai soli utenti verificati di effettuare l’upload di un video e impedendo a tutti i visitatori del sito di scaricare le clip.

Pornhub corre ai ripari dopo che un’inchiesta del New York Times ha dimostrato la presenza sulla piattaforma a luci rosse di video di abusi o di violenze su minori. Il sito di video pornografici ha per questo annunciato nuove regole per impedire la pubblicazione di questi filmati, bloccando il caricamento da parte degli utenti non identificati e il download, che ne consentiva la circolazione su altre piattaforme.

Si tratta di un cambiamento radicale per Pornhub che dal 2007 ha costruito il suo impero da 100 milioni di visite giornaliere basandosi proprio sui video non professionali. Il cambiamento toccherà per primi i partner di Pornhub e membri del suo Model Program e verrà implementato agli utenti regolari nel 2021. Inoltre Pornhub bloccherà il download dei video. Vi potranno accedere solo gli utenti verificati a pagamento.

Il portale ha comunicato che attiverà anche un Red Team che dovrà dedicarsi alla moderazione dei contenuti con l’obiettivo di “spazzare via proattivamente i contenuti già caricati che contengono potenziali violazioni e identificare eventuali interruzioni nel processo di moderazione”.

Nonostante siano trascorsi pochi giorni dall’uscita dell’inchiesta del New York Times, nella sua dichiarazione Pornhub attribuisce le modifiche elencate a una revisione indipendente lanciata ad aprile 2020 con lo scopo di eliminare tutti i contenuti illegali dalla piattaforma. Al termine del 2021, quando la società pubblicherà il suo primo rapporto sulla trasparenza, si potrà vedere se questi cambiamenti avranno sortito l’effetto desiderato.

