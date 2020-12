Monitor Asus 28 pollici 4K a meno di 250€

11 Dicembre 2020 – 19:48

Amazon tra le offerte di Natale propone un ottimo monitor di Asus con risoluzione 4K e Freesync con uno sconto di ben 75 euro sul prezzo di listino.

The post Monitor Asus 28 pollici 4K a meno di 250€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico