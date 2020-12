Come fare ordine nelle bacheche di Pinterest

11 December 2020 – 15:03

Pinterest presenta nuovi strumenti per organizzare le bacheche (immagine: Pinterest)È capitato a ogni utente di Pinterest di sfogliare le proprie bacheche e di chiedersi il motivo di certe immagini salvate. Ora però il portale ha deciso di lanciare delle nuove funzionalità dedicate alla semplificazione della loro organizzazione in modo che gli utenti possano mantenere ordinati i propri archivi.

La novità permetterà agli utenti di aggiungere delle note personali ai propri Pin, segnare le bacheche e Pin preferiti e raggruppare automaticamente i Pin salvati in sezioni interne alle bacheche .

Le note personali saranno private, quindi visibili solamente all’utente che le scrive, e consentiranno di aggiungere un piccolo contesto all’immagine salvata. Un’indicazione su un dettaglio, un’idea ispirata dall’immagine: insomma le note serviranno da reminder quando, passato del tempo, l’immagine tornerà a stuzzicare la curiosità dell’utente che magari nel frattempo si è scordato il motivo per cui l’aveva salvata.

Per gli utenti che accumulano molti Pin nelle loro bacheche, Pinterest ha studiato una nuova barra degli strumenti che permetterà di mantenere ordinata la bacheca se ha più di 150 Pin al suo interno. Tra questi strumenti c’è la possibilità di contrassegnare alcuni Pin come preferiti all’interno di una raccolta in modo che, aprendola, questi possano essere facilmente individuabili. Dopo averli selezionati cliccando l’icona a forma di stella presente su di essi, l’utente potrà ordinare la bacheca in modo che i preferiti vengano spostati all’inizio.

Tra le novità organizzative Pinterest ha presentato anche una sorta di assistente personale che, grazie a un’intelligenza artificiale, sarà in grado di suggerire come organizzare le proprie bacheche. Se una bacheca contiene ispirazioni per lavori di ristrutturazione di una casa, l’assistente potrebbe suggerire una suddivisione in sezioni dedicate alle idee per “cucina”, “bagno”, “giardino” o “camera da letto”. Queste novità si aggiungono alla nuova sezione per i trend giornalieri appena presentata dal portale e disponibile sulla sua applicazione mobile per Android e iOs.

