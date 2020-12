Cashback e Reddito di Cittadinanza: guida all’uso

11 Dicembre 2020 – 16:48

È possibile maturare il rimborso sulle spese previsto dal Cashback con la carta del Reddito di Cittadinanza: basta registrarla nell’app Postepay.

Fonte: Punto Informatico