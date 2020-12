L’Italia ha incriminato quattro agenti segreti egiziani per l’omicidio di Giulio Regeni

10 Dicembre 2020 – 18:03

La procura di Roma ha ufficialmente incriminato quattro agenti della National Security Agency, i servizi segreti dell’Egitto, per il rapimento e l’omicidio del giovane dottorando Giulio Regeni, ucciso nel 2016 al Cairo mentre svolgeva ricerche per la sua tesi sui sindacati egiziani. Gli accusati sono Tariq Sabre, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Capt Uhsam Helmi e Maj Magdi Ibrahim Abdelal Sharif: tutti e tre saranno indagati per sequestro di persona pluriaggravato, mentre Sharif è anche accusato di lesioni personali aggravate e di concorso in omicidio aggravato. Sul corpo di Regeni erano stati riscontrati gravi segni di tortura, diventata reato in Italia dal luglio del 2017.

Per le accuse verso un quinto funzionario della sicurezza, Mahmoud Najem, che in precedenza era stato nominato fra i sospettati della scomparsa del ricercatore italiano, è stata richiesta l’archiviazione per insufficienza di prove, hanno annunciato i pm di Roma. Il ruolo degli agenti segreti egiziani nell’omicidio di Regeni è stato ricostruito nell’attività di indagine dei carabinieri del Ros e dei poliziotti dello Sco. La chiusura delle indagini arriva a due anni di distanza dall’iscrizione dei quattro imputati sul registro degli indagati.

Vista la scarsa collaborazione da parte del Cairo e la mancata comunicazione dell’elezione del domicilio degli indagati, la notifica è avvenuta “con rito degli irreperibili” direttamente ai difensori d’ufficio dei quattro agenti. Come previsto dal codice di procedura penale, gli indagati e i loro difensori d’ufficio hanno ora venti giorni di tempo per presentare memorie, documenti ed eventualmente chiedere di essere ascoltati, ma il destino del processo si giocherà – ancora una volta – su un piano diplomatico internazionale.

