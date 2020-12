La diretta di Data Driven Innovation 2020

10 December 2020 – 14:50

Le strategie data driven orientano non solo il business di attori commerciali e industriali, ma moltissimi altri settori vitali. Nel 2020, a causa della pandemia da Covid-19, anche i cittadini meno esperti hanno compreso più di prima che un approccio guidato dai dati può fare la differenza durante un’emergenza (anche solo guardando al fattore predittivo), confidando nella capacità dell’informazione organizzata di indicare prospettive attendibili in momenti complicati. E il ruolo dei dati nell’innovazione è al centro dell’evento Data Driven Innovation 2020, in programma il 10 dicembre nell’ambito di Maker Fair Rome e con la media partnership di Wired. La full immersion sul ruolo innovativo dei dati sarà online, articolata in un programma compatto che prenderà il via alle 10:15 con un panel su algoritmi e big data. Spazio anche a mobilità, processi industriali e data optimization, digital government e smart cities, comunicazione aziendale e data tourism.

Strumenti ed analisi per combattere il Covid

Esperti ricercatori, virologi e ingegneri parlano dell’importanza della raccolta ed analisi dei dati nel contrasto della pandemia. Con Stefano Patarnello, Mauro Grigioni, Vittoria Colizza, Ernesto Belisario, Arianna Cocchiglia e Guido Silvestri.

Una analisi predittiva – spiegata bene

Come possiamo utilizzare dati, algoritmi statistici e tecniche di machine learning per individuare la probabilità di risultati futuri? Ne parlano Bernardo Monechi, Dario Pagani, Luciano Pietronero e Alex Vespignani.

