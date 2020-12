Erc Consolidator Grant 2020, i migliori ricercatori italiani continuano a fuggire all’estero

10 December 2020 – 14:39

(foto: Bermix Studio/Unsplash)Lo European Research Council (Erc) ha reso noti i risultati per l’assegnazione delle sue Consolidator Grant, le borse da 655 milioni di euro riservate ai ricercatori che hanno almeno 7 anni di esperienza dopo il dottorato. Secondo i dati, su 327 vincitori gli italiani sono 47, posizionando così il nostro paese al primo posto nelle statistiche sulle 39 nazionalità partecipanti. A seguire, Germania e Francia che però riescono a mantenere i ricercatori all’interno dei propri confini nazionali molto meglio dell’Italia: sul totale dei vincitori italiani, solo 17 scelgono la penisola come sede delle proprie ricerche. Gli altri 30 lavorano all’estero.

L’Italia quindi si posiziona al nono posto per l’attrattività dei propri istituti di ricerca. Quest’anno, quindi, le Consolidator Grant verranno distribuite solo fra 14 enti italiani ospitanti. Tra essi spiccano l’Istituto italiano di tecnologia (Iit) di Genova e l’Università Bocconi di Milano, che si aggiudicano due borse a testa, ossia un finanziamento di 2 milioni di euro per i prossimi 5 anni.

I progetti di ricerca di Iit e Bocconi

Con i nuovi risultati di quest’anno, l’Iit raggiunge quota 48 finanziamenti dal 2009 (su 38 ricercatori, di cui solo 15 donne). Barbara Mazzolai e Andrea Toma sono gli ultimi vincitori. Il loro obiettivo è la salvaguardia dell’ambiente e il contrasto ai cambiamenti climatici: Mazzolai (ex coordinatrice del progetto che ha creato il primo plantoide al mondo, un robot ispirato alla radice delle piante, e ospite al Wired Next Fest 2019) è intenzionata a implementare la Wood Wide Web, una rete di comunicazione e di recupero delle sostanze nutritive presenti tra le radici di alberi e piante; Toma punta invece a sviluppare una nuova tecnologia in grado di sfruttare la fotocatalisi per generare energia rinnovabile a partire dalla scissione dell’acqua.

Per quanto riguarda la Bocconi, con i riconoscimenti di quest’anno l’università milanese arriva a 39 borse di studio dal 2007. I vincitori sono Alessia Melegaro e Francesco Decarolis: la prima si occupa di un progetto di ricerca sul rapporto tra comportamenti umani, adesione ai vaccini e diffusione dei virus; il secondo studia gli aspetti concorrenziali delle piattaforme digitali.

