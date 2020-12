Cashback di Stato: il rimborso del 10% anche sul pieno

10 December 2020 – 15:27

Anche il rifornimento di carburante è un acquisto che dà diritto al rimborso del 10% sulla spesa, come previsto dal Cashback di Stato: basta pagare con una carta registrata all’iniziativa.

Fonte: Punto Informatico