Beelink BT3-X: Mini PC a meno di 130€ su Amazon

10 Dicembre 2020 – 19:48

Oggi Amazon propone un interessante mini PC con uno sconto di oltre 40 euro, perfetto per le piccole attività quotidiane per chi vuole risparmiare spazio.

The post Beelink BT3-X: Mini PC a meno di 130€ su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico