5 episodi a tema natalizio tra i più folli delle serie

10 December 2020 – 13:26

Il nuovo episodio del nostro podcast Wired Play è dedicato agli speciali di Natale. Perché ormai da decenni è tradizione che i palinsesti televisivi si popolino di show adatti al clima festivo e che le serie non siano da meno. Vi rimandiamo all’ascolto per comprendere la portata e i risvolti del fenomeno. Intanto, qui sotto passiamo in rassegna le puntate più folli che celebrano il 25 dicembre e che non potete non ricordare:

1. L’armadillo di Natale (Friends)

https://www.youtube.com/watch?v=VH-6u-3qglY

La sitcom culto degli anni ’90 Friends ci ha abituati a episodi festivi davvero memorabili. Per esempio, quello del Ringraziamento, con Monica che si infila un intero tacchino in testa. E poi, c’è la decima puntata della settima stagione, dal titolo L’armadillo natalizio, che è un capolavoro di follia. Preoccupato che il figlio Ben preferisca le tradizioni cristiane (e secolari) del Natale rispetto all’ebraica Hanukkah, Ross si traveste da armadillo per attirare l’attenzione del bambino quando ormai tutti gli altri costumi sono terminati. Nessuno sembra apprezzare il costume e a complicare le cose ci mette pure un Babbo Natale sgangherato (Chandler) e Superman (Joey).

2. Spirito natalizio (The Office)

https://www.youtube.com/watch?v=zTfhZ4xugYU

Gli episodi natalizi della versione americana di The Office meriterebbero un approfondimento a sé. Ma se proprio bisogna sceglierne uno, allora optiamo per quello della seconda stagione: il comitato delle feste dell’ufficio organizza un Secret Santa, in cui ogni partecipante deve fare un regalo – che non superi i 20 dollari – a un collega sorteggiato a caso. Quando Michael, ignorando il limite, regala un iPod a Ryan e riceve da Phyllis un semplice guanto da forno, organizza per ripicca lo Yankee Swap, un saccheggio folle e arbitrario dei doni altrui. Lo spirito natalizio va a farsi benedire e nemmeno i fiumi di alcool servono a placare gli animi. Ma, d’altronde, sempre di The Office stiamo parlando.

3. La costante (Lost)



Difficile associare una serie come Lost al periodo natalizio, eppure La costante, ovvero il quinto episodio della quarta stagione, è forse uno dei più struggenti sul tema e probabilmente anche uno dei migliori della produzione in assoluto. A bordo dell’elicottero che lo sta allontanando dall’isola con Sayid e il Pilota, Desmond inizia ad avere delle dissociazioni temporali che lo riportano nel passato: rimpallato fra i ricordi e il presente, l’uomo deve trovare una costante che lo aiuti a stabilizzarsi. A un certo punto capisce che questa costante è l’amata Penny: nel 1996, nonostante lei non voglia più avere niente a che fare con lui, le dice di non cambiare mai numero di telefono perché riceverà una telefonata la vigilia di Natale del 2004; tornato nel presente, Desmond fa quella chiamata e i due si dichiarano i loro sentimenti. È una scena assurda dal punto di vista logico, ma di grandissima commozione: non è forse questa la quintessenza del Natale?

4. White Christmas (Black Mirror)



Persino Black Mirror ha avuto il suo episodio di Natale. È andato in onda alla fine del 2014 ed è considerato uno dei migliori dell’intera serie. Due uomini, Matt e Joe, interpretati da Jon Hamm e Rafe Spall, si risvegliano in una casa nel bosco e si raccontano le proprie storie: entrambi rivelano di essere stati bloccati dalle rispettive compagne tramite una tecnologia che li trasforma in sagome bianche e irriconoscibili; Joe, però, confessa anche un terribile omicidio per poi scoprire che Matt non è colui che pensava, ma una figura olografica usata per farlo confessare. Certo, non è un tipico racconto da 25 dicembre, però l’inquietudine e anche la macabra poesia che al solito Charlie Brooker infonde qui sono davvero degne di nota.

5. L’incontrollabile Natale di Abed (Community)



Il Natale deve essere proprio speciale per i protagonisti della sitcom Community, in particolare per Abed, visto che l’undicesimo episodio della seconda stagione viene realizzato interamente in pupazzetti stop-motion relegati in un mondo fantastico dove tutto può accadere. Dunque, in questa puntata che è una delle più sperimentali di sempre, Abed cerca di mettere d’accordo i suoi compagni di studio sull’importanza dello spirito natalizio; ma loro, preoccupati per la sua salute mentale, lo costringono a una seduta di terapia che si trasforma in un assurdo e magico viaggio. Nonostante le ritrosie di ciascuno, tutti dovranno poi cedere ai sentimenti festivi in un lieto fine che sa di speranza e, appunto, comunità.

The post 5 episodi a tema natalizio tra i più folli delle serie appeared first on Wired.

Fonte: Wired