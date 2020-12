Pornhub, la svolta: video solo da utenti verificati

9 December 2020 – 16:12

Il portale, il più visitato al mondo tra quelli XXX, consentirà il caricamento dei video solo agli utenti verificati e impedirà di scaricare le clip.

Fonte: Punto Informatico