Pinterest sceglie i 5 argomenti di tendenza del giorno

9 December 2020 – 15:10

Oggi è la nuova scheda per gli argomenti in tendenza su Pinterest (foto: Pinterest)Idee aggiornate quotidianamente sulla base degli argomenti di tendenza. Sono questi i contenuti che racchiude Oggi, la nuova scheda che Pinterest ha lanciato sul mercato italiano.

Molti utenti avranno notato che accedendo all’applicazione mobile, per Android e iOS, la piattaforma informa della presenza di una nuova scheda nominata Oggi. Individuabile nella parte superiore del feed principale, la scheda presenta idee e suggerimenti raccolti in base agli argomenti in tendenza in quella giornata. Quotidianamente i pin raccolti cambieranno a seconda dell’argomento più cliccato sul portale.

Inizialmente la scheda Oggi presenterà le proposte del team di Pinterest ma col tempo saranno disponibili anche contenuti di figure esterne come creator, giornalisti o brand italiani. Accedendo alla scheda, gli utenti si troveranno davanti un feed a scorrimento verticale che mostrerà 5 idee per ogni giorno. Qualora un utente si fosse perso gli aggiornamenti di una giornata, sarà possibile scorrere a ritroso per vedere quali idee erano in tendenza nei giorni precedenti.

Il portale ha deciso di implementare questa nuova scheda poiché il 2020 è stato un anno che ha fatto registrare un aumento delle interazioni con gli utenti. Siccome quindi le ricerche sono raddoppiate rispetto al 2019 e la creazione di nuove bacheche è cresciuta dell’80%, Pinterest ha pensato di raggruppare le possibili ispirazioni di tendenza per mostrarle giornalmente ai suoi utenti.

Gli utenti potranno quindi consultare sul feed principale i contenuti suggeriti in base alle ricerche effettuate o ai Pin salvati nelle proprie bacheche, oppure consultare la scheda Oggi che invece mostrerà le idee più popolari a livello mondiale attingendo dagli argomenti più cliccati che in quella giornata stanno facendo tendenza. Non c’è da stupirsi, quindi, con l’approssimarsi del Natale, che i pin proposti raccolgano idee per addobbare l’albero, creare il presepe o decorare la tavola per le festività.





The post Pinterest sceglie i 5 argomenti di tendenza del giorno appeared first on Wired.

Fonte: Wired